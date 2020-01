A final da Taça da Liga entre Sp. Braga e FC Porto faz a maioria das manchetes dos diários desportivos portugueses neste sábado.

«Quem será o joker», pergunta A Bola na sua edição, ilustrada por Paulinho e Soares.

O Jogo titula «A prova dos três» e aponta para o facto de o Sp. Braga poder vencer a terceira final consecutiva ao FC Porto, enquanto Sério Conceição pode garantir a primeira taça ao fim de três finais.

O Record faz manchete com o mais recente reforço do Sporting. «Sporar está pronto» diz o dário da Cofina que noticia que o avançado vai ser convocado para o jogo com o Marítimo, na segunda-feira.