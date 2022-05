O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, abordou a situação contratual cm o clube e a possível continuidade no comando técnico dos bracarenses. Em conferência de imprensa, Carvalhal foi questionado sobre se o encontro com o Famalicão é o último jogo pelo Sp. Braga, ao que o treinador respondeu:

«É muito simples, tive dois anos de contrato, nesses dois anos, tive a oportunidade de sair, e melhorar as condições financeiras - desportivas não posso dizer -, e fiquei. O contrato está a terminar agora e está apontada uma conversa para depois de o campeonato terminar. Vou esperar até segunda ou terça-feira para que possamos falarmos. O que me motiva agora é vencer e tentar chegar à terceira melhor classificação pelo Sp. Braga.»

De seguida, Carvalhal foi questionado sobre se gostava de continuar em Braga. «No futebol, não é gostar ou não gostar. É o que tem de ser. Pessoas adultas conversam, exprimem as suas ideias e fazem o rescaldo do que sucedeu na época, do lado positivo e negativo e podem chegar a um entendimento ou não», acrescentou sobre o tema.

Mais tarde, Carvalhal garantiu que não tinha nenhuma proposta para renovar e voltou a apontar ao diálogo com António Salvador.