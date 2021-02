O Conselho de Disciplina (CD) confirmou o cartão amarelo e o respetivo jogo de castigo aplicado a Julian Weigl, jogador do Benfica.

Recorde-se que o médio alemão foi admoestado na segunda parte do jogo com o Moreirense após uma jogada com Filipe Soares. Depois de ter assinalado grande penalidade a favor do Benfica, o árbitro foi ver as imagens, reverteu a decisão e puniu-o com a cartolina amarela.

O mapa de deliberações publicado esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina faz referência a uma tentativa de enganar o árbitro por parte de Weigl, que esta terça-feira apresentou alegações para tentar provar, através de imagens-vídeo, que não simulou qualquer rasteira, uma vez que entendeu ter havido contacto.

«Foram questionados todos os elementos da equipa de arbitragem sobre se tinham ou não percecionado o referido lance em toda a sua extensão, tendo todos eles respondido afirmativamente», adianta também o CD.

«Analisada a defesa apresentada e os esclarecimentos prestados pela equipa de arbitragem, este Conselho de Disciplina - Secção Profissional entende que não pode sobrepor-se ao juízo técnico qualificado do árbitro declarando inexistir uma falta intolerável à luz das Leis do Jogo de futebol, em situações, como in casu, a equipa de arbitragem assinala e pune um comportamento antidesportivo, reiterando em esclarecimentos ulteriores este seu juízo», lê-se ainda.

Assim, o amarelo e as consequências disciplinares previstas são aplicadas, pelo que Julian Weigl está também afastado do próximo jogo do Benfica para a Liga, diante do Farense no Algarve.