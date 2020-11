Cédric Soares revelou nas redes sociais que acabou de ser pai. O lateral de 29 anos partilhou uma ternurenta imagem com filha Siena e escreveu na legenda: «Abençoado».

Também a mãe, Filipa Brandão, partilhou uma fotografia com a menina e escreveu: «O amor é o nosso verdadeiro destino. Não encontramos o significado da vida sozinhos, encontramos com outros.»

As imagens acabaram por ser uma surpresa já que o casal, que deu o nó em junho de 2019, não tinha revelado a gravidez nas redes sociais. Muitas figuras do futebol, e não só, publicaram comentários a desejar felicidades à pequena Siena e aos pais.



Veja as imagens da bebé e dos pais na galeria associada.