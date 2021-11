A pergunta surge a cada conferência de imprensa. Jota pensa ficar no Celtic? O clube escocês tem uma cláusula de opção sobre o extremo do Benfica e, por isso, a bola até está do lado do emblema de Glasgow. Ainda assim, João Filipe [Jota] lá vai respondendo.

«Estou muito feliz com o Celtic», disse na antveisão do jogo com o Aberdeen e depois de marcar na Liga Europa, frente ao Leverkusen.

«O jogo contra o Bayer não foi uma noite agradável porque perdemos, mas na minha curta carreira acho que estar com o Celtic é o melhor, no momento, para mim. Mas eu não quero parar, há muito mais que quero fazer», acrescentou, citado pela imprensa escocesa.

O extremo cedido pelas águias continuou: «A minha cabeça sabe o que posso fazer e não vou parar até chegar aonde devo. Não sei o que o Benfica está a pensar. mas minha família e amigos estão obviamente felizes por mim. O que está feito está feito e não posso parar. Eu preciso fazer mais e mais.»

A mudança para a Escócia elevou o jogo de Jota, depois de um empréstimo ao Valladolid, se, grande brilhantismo. «O sucesso é algo que pode vir muito rápido, mas também pode desaparecer muito rápido. Só tenho de trabalhar muito e permanecer humilde», concluiu.