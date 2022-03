O Chelsea garantiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões com novo triunfo sobre o Lille (1-2). Agora em França, e agora com reviravolta.

O campeão europeu tinha garantido dois golos de vantagem em Stamford Bridge, mas o campeão francês, com José Fonte, Tiago Djaló e Xeka de início, ainda alimentou a esperança com um golo de Burak Yilmaz. O avançado turco marcou ao minuto 38, de penálti, após mão de Jorginho na área, detetada com a ajuda do vídeoárbitro.

O internacional italiano não precisou de muito tempo para se redimir: já em período de descontos da primeira parte fez uma assistência magistral para o empate de Pulisic (45+3m).

O Lille perdeu Botman e Çelik por lesão, no início da segunda parte, mas teve ocasiões para relançar a eliminatória de cabeça, mas Burak falhou o alvo por pouco e Xeka acertou no poste (63m).

Mesmo sem forçar demasiado no ataque, para não comprometer a habitual coesão defensiva, a equipa francesa prolongou a discussão da eliminatória até ao minuto 71. Aí apareceu o pragmatismo do Chelsea, a sentenciar a eliminatória com o 2-1, assinado pelo capitão Cesar Azpilicueta.

O campeão europeu continua em defesa do título, apesar do momento atribulado que vive, por conta das sanções impostas ao proprietário, o russo Roman Abramovich.