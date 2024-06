No último teste para o Europeu, a Chéquia triunfou na receção à Macedónia do Norte, por 2-1. Entre os anfitriões, David Jurásek – do Benfica – foi a jogo aos 66 minutos.

Apesar do domínio checo, os golos apenas surgiram no segundo tempo. De grande penalidade, Patrik Schick inaugurou o marcador, aos 60m.

Na resposta, cinco minuto volvidos, Isnik Alimi repôs a igualdade. Tratou-se de um raro ataque dos visitantes, até porque apenas remataram por três ocasiões no segundo tempo.

Entre muitas trocas, a Chéquia garantiu a vitória na conversão de novo penálti. Aos 90+8m, Antonin Barak elevou a festa na arena de Malsovická.

A Chéquia centra atenções no Grupo F do Europeu, onde contará com a companhia de Portugal, Geórgia e Turquia. A estreia dos checos está agendada para a noite de 18 de junho, ante Portugal, em Leipzig.

Quanto a Jurásek, o defesa, que esta tarde voltou a alinhar como ala, terá no Europeu a oportunidade ideal para se valorizar, depois de dividir esta época entre Benfica e Hoffenheim.