Roberto Martínez teve todos os 26 convocados para o Euro 2024 no último treino antes do particular frente à República da Irlanda, que encerra a fase de preparação para a competição.

No período de 15 minutos abertos à comunicação social, os três guarda-redes – Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá – fizeram trabalho específico da posição, ao passo que os restantes 23 fizeram exercícios de aquecimento, primeiro sem bola e depois com.

Nesse período, de resto, o tom foi sobretudo de descontração e com muita boa disposição à mistura. Enquanto aqueciam, os jogadores foram brincando entre si e ouviram-se várias gargalhadas.

Portugal, refira-se, defronta esta quarta-feira a República da Irlanda, a partir das 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro. A aventura no Euro 2024 tem início no dia 18 de junho, frente à Chéquia, num grupo que conta ainda com a Turquia e a Geórgia.