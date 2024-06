Cristiano Ronaldo e Pepe vão somar os primeiros minutos nesta fase de preparação de Portugal para o Euro 2024 na quarta-feira, frente à República da Irlanda, e Roberto Martínez elogiou a dupla.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o selecionador nacional frisou a importância que os dois jogadores, os mais experientes do grupo, têm não só dentro de campo, como fora.

«Os jogadores estão prontos para amanhã. Ambos têm muita experiência. Não tenho dúvidas de que são jogadores importantes no balneário, quando estão no relvado, mas também quando não estão. Sabemos do significado que têm e esperamos que possam fazer um bom trabalho amanhã», afirmou.

Ora, se Roberto Martínez tem certezas quanto à gestão que vai fazer no jogo de Aveiro, o mesmo não se aplica ao onze inicial que vai fazer a estreia no Euro 2024, frente à Chéquia, no dia 18 de junho.

«Não tenho o onze definido. É importante trabalhar de uma forma individual. É o primeiro passo. Dar ao jogador a melhor posição para ajudar a equipa, e depois analisar momentos de forma, ligações… estamos a trabalhar nesse processo», justificou.

«A escolha da Chéquia vai ser no dia 17. Gosto de trabalhar com o que vejo nos treinos e no balneário. Acho que os jogadores mostraram porque é que estão na Seleção e nos próximos dias o 11 inicial vai sair», atirou.