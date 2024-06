O selecionador nacional, Roberto Martínez, considerou esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo mostrou foco e reação à perda de forma perfeita nos jogos da seleção, mas atirou para a avaliação em «tempo real», nos treinos, a possibilidade de o capitão poder jogar e atacar e defender durante 90 minutos no Euro 2024.

Martínez mostrou-se satisfeito com a possibilidade de dar minutos a Ronaldo esta terça-feira, no último jogo de preparação, ante a República da Irlanda, mas não garantiu que será titular. Como não garantiu que Rúben Neves e Pepe, que também vão pela primeira vez a jogo nestes três duelos de preparação, também façam parte do onze inicial.

«O Cristiano tem uma experiência brutal, não há outro jogador com a experiência de cinco Europeus, é o sexto. É um jogador que conhece muito bem o espaço na área e é um finalizador, um jogador especial. O foco, a reação à perda e as posições defensivas do Cristiano foram perfeitas durante os jogos que jogámos. Para mim, não há dúvida, preocupação. É importante amanhã termos o Rúben, o Pepe e o Cristiano, é um jogo perfeito para dar minutos, ainda não sei se de início, mas vão ter minutos e faz parte do período de preparação», afirmou Martínez, respondendo sobre o papel de Ronaldo, antes de ir mais ao detalhe sobre o que o jogador do Al Nassr pode dar.

«O que acontece com torneios europeus e mundiais é que precisamos de avaliar todos os dias, todos os jogos têm exigência diferente. O Cristiano teve 51 jogos na última época, não teve problemas para jogar todos os jogos, muitas competições, mas acho que os dados a nível de clube não são os mesmos de seleção. Mostrou que pode jogar jogos a cada quatro dias, acho que não há problema, mas avaliamos isso em tempo real, nos treinos», rematou.

Portugal defronta a República da Irlanda esta terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro. É o último jogo de preparação antes do Euro 2024.

A seleção nacional está inserida no Grupo F e defronta Chéquia, Turquia e Geórgia na fase de grupos da competição.