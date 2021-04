O V. Guimarães, que já tinha sido a primeira equipa a trocar de treinador quando Tiago deixou o comando do Vitória após a terceira jornada, sendo substituído por João Henriques, voltou a fazer estalar o chicote.

Após a derrota em casa com o Tondela, que resultou na quarta derrota consecutiva, João Henriques foi despedido, tendo sido anunciado Bino como sucessor.

O V. Guimarães passa a integrar a lista de clubes que já trocaram de treinador mais do que uma vez, e na qual se incluem o Moreirense (saídas de Ricardo Soares e César Peixoto), Marítimo (Lito Vidigal e Milton Mendes), Rio Ave (Mário Silva e Pedro Cunha) e Famalicão (João Pedro Sousa e Silas).

Outras chicotadas levaram o Gil Vicente a rescindir com Rui Almeida, entrando Ricardo Soares, no Farense Jorge Costa ocupou o lugar de Sérgio Vieira e no Boavista foi Jesualdo Ferreira a ocupar a vaga de Vasco Seabra.

Nesta dança de cadeiras na Liga, Ricardo Soares e Vasco Seabra foram dois dos técnicos despedidos, por Moreirense (sexta jornada) e Boavista (nona), respetivamente, mas assumiram ainda no curso da época os destinos de outras equipas da Liga: Gil Vicente e Moreirense, respetivamente.

Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2020/21:

V. Guimarães: Tiago Mendes-João Henriques-Bino

Moreirense: Ricardo Soares-César Peixoto-Vasco Seabra

Gil Vicente:Rui Almeida-Ricardo Soares

Marítimo: Lito Vidigal-Milton Mendes- Julio Velázquez

Boavista: Vasco Seabra-Jesualdo Ferreira

Rio Ave: Mário Silva-Pedro Cunha-Miguel Cardoso

Famalicão: João Pedro Sousa-Silas-Ivo Vieira

Farense: Sérgio Vieira-Jorge Costa

Nacional: Luís Freire-Manuel Machado