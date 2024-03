António Morgado (UAE Emirates) mostrou-se «superfeliz» com o quinto lugar na Volta à Flandres, o melhor resultado nacional na mítica corrida belga, conquistada pelo neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

«Estou superfeliz, não esperava um bom resultado como este. Não acreditaria se me dissessem que ia fazer top-5, mas estou muito feliz com a prestação da equipa e a minha performance», dise o ciclista de 20 anos, citado pela Lusa.



Esta foi também a primeira vez que Morgado integrou pela primeira vez o top-10 numa das cinco mais emblemáticas clássicas do ciclismo, sendo quinto colocado, a 1.02 minutos do vencedor. O português chegou à meta no grupo que discutiu o pódio e tentou, inclusivamente, a atacar a corrida e isolar-se, mas admitiu que sentiu «dores de cabeça ao início», mantendo-se motivado em «terminar a corrida, um dos objetivos» para o ano de estreia no World Tour.

«Trabalhei para isto. A meio da corrida, comecei a sentir-me superbem e aí, sim, sabia que podia lutar por um top-10. Sofri muito, porque não estava na melhor posição», partilhou.

O jovem luso gabou o trabalho da equipa para levar Politt ao pódio e mostrou-se agradado com a presença da família na meta, num dia em que se apercebeu que pode «lutar por grandes corridas» no ano de estreia entre a elite.

«Não achava que fosse possível este ano. Agora, tenho essa motivação. Estou a começar a gostar destas corridas, não é que não gostasse, mas é um novo desafio», afirmou.

O próximo grande desafio, no que ao ciclismo diz respeito, é já no próximo domingo, com a afamada Paris-Roubaix, para a qual estão escalados o favorito Van Der Poel e António Morgado.