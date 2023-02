O ciclista português Ruben Guerreiro (Movistar) venceu esta quinta-feira a quarta etapa da Volta à Arábia Saudita e subiu à liderança da prova.

Com uma contagem de montanha nos derradeiros quilómetros dos 163,4 da tirada, entre Maraya e Skyviews of Harrat Uwayrid, Guerreiro impôs-se, venceu em 3h45m01s e ficou à frente do italiano Davide Formolo (UAE Emirates) e do colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), que terminaram com o mesmo tempo.

O ciclista de Pegões Velhos, no Montijo, que cumpre a primeira temporada na Movistar, lidera a prova com oito segundos de vantagem sobre Formolo e nove sobre Buitrago.

A Volta à Arábia Saudita termina na sexta-feira, com a quinta e última etapa, uma ligação de 142,9 quilómetros entre Cidade Velha de AlUla e Maraya.