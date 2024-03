Alex Laurence (Alpecin-Deceuninck) venceu ao sprint a quinta etapa da Volta à Catalunha.

O ciclista francês levou a melhor sobre a restante concorrência e numa chegada bastante renhida superou-se ao neerlandês Marijn Van den Berg (EF Education-EasyPost) e ao compatriota Bryan Coquard (Cofidis).

Relativamente à classificação geral, mantém-se praticamente inalterada, com Tadej Pogacar na liderança e uma vantagem de quase dois minutos e meio sobre Mikel Landa e praticamente três para Aleksandr Vlasov. Destaque apenas para nova troca entre Wout Poels e Sepp Kuss, com o norte-americano da Team Visma a assumir de novo o sétimo lugar.

João Almeida, único português em prova, fecha o «top-10», a 3m52s do esloveno e companheiro de equipa, na UAE Team Emirates.

Segue-se a sexta etapa desta Volta a Catalunha, com 154.7km, cinco contagens de montanha e uma chegada em alto, em Queralt.

🏁Torna a viure l'últim km de la victòria de @laurance_axel a l'arribada de @ViladecansStyle! 🏆



💥Vuelve a disfrutar de la llegada a @ViladecansTweet #VoltaCatalunya103, con victoria de Axel Laurence @AlpecinDCK!



📹Relive the last km of #VoltaCatalunya103's stage! pic.twitter.com/itG7qdZFvt