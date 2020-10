João Almeida (Deceuninck-QuickStep) chegou ao final da 17.ª etapa do Giro junto aos principais concorrentes na calssificação geral e manteve a camisola rosa, sem perdas de tempo para nenhum ciclista do top-10.

A poucos quilómetros do fim Kelderman e Kindley, segundo e terceiro classificados, ainda tentaram atacar, mas o português respondeu de imediato e fez os adversários desistirem da tentativa.

Rúben Guerreiro é que teve um grande dia, reconquistando a camisola azul de líder da montanha, agora com 50 pontos de vantagem para Visconti, anterior líder.

O ciclista do Montijo integrou a fuga do dia e conquistou as duas primeiras contagens de montanha, que lhe valeram 80 pontos nesta classificação. Visconti ficou para trás muito cedo na etapa e não somou qualquer ponto, perdendo a camisola azul para o português.

A etapa foi ganha pelo australiano Ben O'Connor (NTT), que cumpriu os 203 quilómetros entre Bassano del Grappa e Madonna di Campiglio em 5:50.59 horas, chegando isolado após integrar a fuga do dia. O'Connor chegou 31 segundos à frente do austríaco Hermann Pernsteiner (Bahrain-McLaren), segundo, e 1.10 minutos diante do belga Thomas de Gendt (Lotto Soudal), terceiro.

Na geral, os principais favoritos chegaram 5.11 minutos depois do vencedor, sem mudanças nos primeiros lugares, com Almeida, que cortou a meta em 15.º, a manter os 17 segundos de vantagem para o segundo classificado da geral.

Nesta quinta-feira vai para a estrada a 18.ª etapa liga Pinzolo a Laghi di Cancano em 207 quilómetros. A tirada que será a 15.ª em que João Almeida veste a camisola rosa, inclui duas subidas de primeira categoria, uma delas quase em cima da meta, e uma de categoria especial, o Passo di Stelvio.

[artigo atualizado]