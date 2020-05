Portugal regista mais 14 mortes e 252 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde.

O número total de óbitos é agora de 1.277, sendo que o número de pessoas que foram infetadas com a doença no país subiu para 29.912.

Depois de dois dias com 16 novas mortes, o número desce assim para 14.

O número de recuperados mantém-se em 6.452, já que não houve mais nenhum doente dado como curado desde o relatório da véspera.

Estão internadas 608 pessoas, menos uma do que na véspera, das quais 92 em unidades de cuidados intensivos, menos uma também do que no boletim anterior.