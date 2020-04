Portugal regista 8.251 casos confirmados e 187 mortes por covid-19, de acordo com a atualização desta quarta-feira, dia 1 de abril.

A Direção-Geral de Saúde registou assim 27 mortes em 24 horas, o que corresponde a um aumento de 17 por cento.

Doze destes óbitos foram registados na Região Norte, outros tantos na Região Centro, e mais três na Região de Lisboa e Vale do Tejo. O Algarve não teve mais vítimas mortais, para além das duas anteriores, enquanto que Alentejo, Madeira e Açores continuam sem óbitos a lamentar.

No que diz respeito aos casos, são mais 808, o que representa um aumento de 11 por cento. Do total de 8.251 casos, existem 726 que estão em internamento (mais 99 do que na véspera), dos quais 230 em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 42).

O boletim desta quarta-feira faz referência a 4.957 casos ainda a aguardar pelo resultado dos testes.

O número de doentes recuperados continua a ser 43.