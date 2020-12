Portugal registou nas últimas 24 horas mais 74mortes e 3.336 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Significa isto que o país chegou nesta terça-feira aos 6.751 óbitos desde o início da pandemia e ultrapassou a barreira dos 400 mil infetados.

No que diz respeito aos internamentos, regista-se a diminuição para 2.930 pessoas, menos 37 do que no relatória da véspera. Também os doentes internados nos Cuidados Intensivos diminuíram, sendo 486, menos 17 do que na segunda-feira.

[artigo em atualização]