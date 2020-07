O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) está a preparar um plano de ajuda aos atletas, como resposta à paragem causada pela pandemia covid-19.

O organismo pretende assim «criar um mecanismo de apoio por um determinado período».

«Queremos criar um fundo que, do ponto de vista económico e de saúde, com carências efetivas, dê uma resposta financeira. Dar também uma resposta social aos jogadores que não têm condições para manter a sua profissão e criar um mecanismo de apoio por um determinado período. Finalmente, promover a formação, qualificar os jogadores neste período, mas pagar aos jogadores uma bolsa para fazerem essa formação» explicou o presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, citado pela Lusa.

À margem do 18.º Estágio do Jogador, em Odivelas, Evangelista mostrou-se preocupado com o fim abrupto da II Liga e do Campeonato de Portugal, que ainda não têm data de regresso.

Para Joaquim Evangelista, o estágio «é uma iniciativa de referência na pré-época desportiva», pretende preparar «mental e fisicamente» o regresso dos futebolistas à competição, não apenas os atletas sem contrato, mas também os que não têm condições de treino devido ao encerramento dos clubes onde alinham.

«O sindicato dá condições ao nível de um clube profissional. Temos uma bateria de testes ao nível da ‘performance’ que muitos dos clubes não têm na I Liga. Temos um relvado que muitos clubes da I Liga invejam», ressalvou o presidente do SJPF.