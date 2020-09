A Direção-Geral da Saúde diz que o regresso do público aos estádios de futebol terá de esperar porque há agora «um grande desafio pela frente» que é o regresso às aulas.

Em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa de autualização da covid-19 em Portugal, a diretora-geral, Graça Freitas, foi questionada sobre o tema e afirmou: «Não há nenhum tabu nem preconceito com o futebol, mas temos de ver o contexto em que estamos. Temos de ver agora como acontece a retoma das aulas porque vai movimentar milhares e milhares de pessoas todos os dias, e como é o início do outono e o início do inverno.»

A responsável acrescentou que «o publico no futebol é uma atividade desejável», mas apontou que são necessárias «cautelas».

Graça Freitas frisou que «a retoma da época passada correu muito bem» e que houve um «comportamento exemplar», que permitiu «fazer as competições e não ter surtos associados». «Identificámos precocemente casos, procedeu-se de acordo com o protocolo e tudo correu bem.»

A ministra da Saúde, Marta Temido, expressou a mesma opinião, alertando que «vamos agora passar um período em que coincidem o regresso à atividade escolar e à normalidade de trabalho para muitos portugueses e, portanto, temos de ter a paciência de remeter para momentos futuros alguns fatores de risco adicionais».

Em atualização