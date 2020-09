As autoridades italianas autorizaram o regresso do público aos estádios, embora ainda em capacidade reduzida, e o Milan decidiu convidar mil profissionais de saúde para o encontro desta segunda-feira com o Bolonha.

É um sinal de agradecimento aos que estiveram na linha da frente da luta contra a pandemia da covid-19.

Os convidados trabalham em várias unidades médicas da Lombardia, região muito afetada pelo vírus logo no início da pandemia.

Além da capacidade reduzida no estádio, os espectadores presentes terão de utilizar máscara, respeitar o distanciamento físico e será medida a temperatura à entrada.