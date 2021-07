Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.449 casos de covid-19 e cinco mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Sáude (DGS).

Os números de diagnósticos em 24 horas continuam a subir. Desde o dia 13 de fevereiro, quando se registaram 2.856 contágios, que o número de novos casos diários não era tão elevado.

Há mais 1234 recuperados, mas o número de casos ativos subiu. São agora 34.681 (mais 1.210 do que na véspera).

Registou-se uma subida do número de internamentos: mais cinco (total de 509), mas há menos sete internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), total de 113.

Só em Lisboa e Vale do Tejo há mais 1.339 novos casos (54,6% do total) e quatro mortes. No Norte há mais 566 infetados e um óbito.

No Centro há mais 235 casos, no Algarve mais 217, no Alentejo mais 53, nos Açores 23 e na Madeira 16.