Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais dez mortes e 365 novos infetados por covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados deste domingo mostram uma subida em relação aos oito óbitos e 344 infetados da véspera.

No total, desde o início da pandemia, há a registar um total de 820.407 casos confirmados, dos quais 16.837 resultaram em óbitos.

O índice de transmissibilidade (Rt) é de 0,93 no total do território, sendo de 0,92 e Portugal Continental. O país mantém-se na zona verde do «semáforo» apresentado pelo Governo no plano de desconfinamento.

Nas últimas 24 horas, há mais 384 recuperados. Neste momento, o país tem 28.179 casos ativos do novo coronavírus, menos 29 do que na véspera.

O número de internamentos subiu: há agora mais 15 doentes internados, de um total de 633; em Unidades de Cuidados Intensivos o número desce para 142, menos seis do que na véspera.

Das dez mortes indicadas no relatório, seis foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, que tem mais 107 casos, três foram registadas na região Norte, que tem mais 112 infetados, e uma no Alentejo, que tem 15 novos casos registados.

No Centro há mais 41 infetados, no Algarve 40, na Madeira 43 e nos Açores sete.

As vítimas mortais deste relatório são:

50-59 anos: um homem

60-69 anos: uma mulher

70-79 anos: um homem e uma mulher

Mais de 80 anos: cinco homens e uma mulher