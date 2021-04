Portugal registou mais duas mortes e 501 novas infeções por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Uma descida em relação aos oito óbitos e 684 infetados da véspera.

Portugal volta a registar uma descida no número de casos ativos: são agora 25.414, menos 43 do que no relatório anterior. Foram dadas como recuperadas 542 pessoas.

No número de internamentos verificou-se uma descida nos internamentos em enfermaria (423, menos 24 do que na véspera), e em UCI, onde há agora 109 doentes, menos sete do que no dia anterior.

Os óbitos ocorreram todos na região Norte, que tem mais 156 infetados. Lisboa e Vale do Tejo tem a maioria dos novos casos: 188.

No Centro há mais 73 infetados, no Alentejo 21, no Algarve 32, Açores 16, e na Madeira 15.

As vítimas mortais deste relatório são um homem e uma mulher com mais de 80 anos.