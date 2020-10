Sergio Ramos partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado de Cristiano Ronaldo e Pepe, no balneário do Estádio de Alvalade, após o empate entre Portugal e Espanha.



O internacional espanhol salientou a longevidade do trio, que se conheceu no Real Madrid. Sergio Ramos tem 34 anos, Cristiano Ronaldo (Juventus) tem 35 e Pepe (FC Porto) tem 37. Ou seja, contas feitas, são 106 anos em conjunto.



«Continuamos por aqui...e há mais por vir. Feliz por vos ver, amigos», escreveu o defesa-central do Real Madrid, que recebeu a camisola de Ronaldo.