Portugal defronta, esta terça-feira, a República da Irlanda, no último particular antes do Euro 2024, mas há muito mais envolvido que apenas futebol!

Na entrada das equipas em campo, altura em que normalmente os jogadores são acompanhados por crianças, Cristiano Ronaldo viu-se acompanhado por uma jovem menina de carreira de rodas.

De mãos dadas, o capitão português levou a especial companhia até ao local onde entoaram o hino nacional. A ação de CR7, sempre com um sorriso largo na cara, tal como os colegas, que esperaram pacientemente, valeu um aplauso ruidoso do público.

Na altura de se cantar 'A Portuguesa', Cristiano deu ainda a mão à jovem e tornou-a em mais um elemento importante da seleção nacional.

Veja o momento em que se cantou o hino no Estádio Municipal de Aveiro: