João Félix deu vantagem à Seleção Nacional no particular frente à República da Irlanda, o último antes do Euro 2024.

Aos 18 minutos, o avançado do Barcelona viu-se sozinho na área, recebeu o passe de Bruno Fernandes e, de pé esquerdo, fez o 1-0.

O GOLO DE FÉLIX: