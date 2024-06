A Turquia, adversária de Portugal na fase de grupos do Euro 2024, foi derrotada pela Polónia esta terça-feira, por 2-1, em jogo de preparação antes da prova que se disputa na Alemanha.

Karol Swiderski, aos 12 minutos, deu vantagem à Polónia, seleção que acabou a primeira parte com a vantagem de 1-0, mas duas grandes preocupações: Karol Swiderski e Robert Lewandowski saíram lesionados e são as mais recentes preocupações antes do Euro 2024.

Na segunda parte, Baris Yilmaz transformou em golo a crescente ameaça da Turquia junto da baliza dos polacos, fazendo o 1-1 aos 77 minutos.

O cenário de reviravolta chegou a ser possível em Varsóvia, mas uma boa ação individual de Nicola Zalewski, desde a receção até ao remate em cima do minuto 90, valeu o 2-1 à Polónia, que acabaria mesmo por vencer o jogo pela margem mínima.

O médio do Benfica, Orkun Kökcü, foi titular na Turquia e jogou os 90 minutos.

Portugal defronta a Turquia na 2.ª jornada do grupo F do Euro 2024, a 22 de junho (sábado), num grupo que conta ainda com a Chéquia e a Geórgia.

A Polónia está inserida no grupo D, com França, Áustria e Países Baixos.