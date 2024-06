A Seleção Nacional portuguesa despediu-se do território nacional nesta quinta-feira, de tarde, tendo seguido viagem para a Alemanha, onde vai disputar o Europeu 2024.

Será a estreia para alguns dos 26 jogadores convocados por Roberto Martínez, como João Neves, António Silva ou Francisco Conceição. Um momento para recordar, mas para outros jogadores mais experientes continua a ser um feito.

Cristiano Ronaldo parte para o sexto Europeu consecutivo, batendo um recorde neste aspeto. Cumprimentou alguns adeptos na Cidade do Futebol e no Aeroporto de Lisboa, dando autógrafos e tirando fotografias com eles.

Nas redes sociais, partilhou algumas fotografias do momento e escreveu uma curta frase: «Seguimos com Portugal no coração».