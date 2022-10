Georgina Rodriguez partilhou uma imagem nas redes sociais em que mostra o filho Mateo, irmão gémeo de Eva, atualmente com cinco anos, a imitar a nova celebração de Cristiano Ronaldo.

O internacional português, recorde-se, festeja agora os golos com as mãos no peito, numa celebração que remete para quando está a dormir nas viagens de autocarro ou avião. Ora o filho Mateo já apanhou o jeito do pai, pelos vistos.