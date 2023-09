O uso de internet não é livre no Irão, mas há quem queira dar todas as condições a Cristiano Ronaldo e companhia quando o Al Nassr visitar o país na próxima semana, para jogar diante do Persepolis, para a Liga dos Campeões asiática.

O presidente da equipa do Teerão, Reza Darvish, revelou que entrou em contacto do CEO de uma das maiores empresas de telecomunicações iranianas para dar aos jogadores um cartão especial que lhes permita navegar à vontade pela web.

«Disse-lhe que queremos dar aos jogadores um cartão SIM personalizado com internet sem restrições, para eles poderem usar no tempo em que estiverem no Irão», disse, citado pela Al Jazeera.

No Irão, refira-se, milhares de sites estão bloqueados, incluindo algumas das redes sociais mais conhecidas, como o Instagram e o WhatsApp.

O Al Nassr defronta o Persepolis na próxima terça-feira, dia 19 de setembro, a partir das 19h00.