Darwin Nuñez mostrou como ficou o pé após um pisão de Fábio Cardoso, durante o FC Porto-Benfica da Taça de Portugal e que terminou com vitória azul e branca.

O avançado uruguaio teve de ser substituído, com as imagens da transmissão televisiva a mostrarem Darwin com o pé «ensopado» em sangue.

O ponta de lança do Benfica recorreu às redes sociais e publicou fotos do pé, para além de reclamar que Fábio Cardoso «nem amarelo» viu.