Desfecho incrível no jogo entre Miami Heat e Boston Celtics na final da Conferência Este dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Os Heat venciam por 103-102 e os Celtics colocam a bola em Marcus Smart, que falhou um triplo a três segundos do fim. Quando tudo parecia perdido, Derrick White voou para antecipar-se a Max Strus e fazer uma 'tapinha' bem sucedida ainda com um décimo no relógio.

A formação de Joe Mazzulla somou o terceiro triunfo seguido, empatou a final da Conferência Este (3-3) e está a uma vitória, no jogo 7, de se tornar a primeira equipa da história da NBA a virar um 0-3.