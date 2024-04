Moreno Teixeira garante que o Desp. Chaves vai encarar todos os jogos até ao fim do campeonato com «a mesma seriedade e profissionalismo de sempre», de forma a respeitar a história do clube que atualmente ocupa o último lugar do campeonato.

«É difícil este nosso momento, mas aqui não há ninguém que atire a toalha ao chão. Mais do que pensar naquilo que podemos fazer, é termos a responsabilidade e a consciência de que representamos um clube histórico e é desta forma que temos de encarar o jogo com o Vizela, assim como todos os outros», afirma.

O técnico dos flavienses refere que nunca lhe faltou apoio, tanto dos adeptos como da estrutura e acredita que a importância que dá a todos os jogos pode ter contribuído para alguma intranquilidade no plantel.

«O clube não permite que nos falte nada, a cidade recebe como ninguém as pessoas que são de fora e tudo isto faz com que, no mínimo, sejamos profissionais. Não ando aqui em função de resultados e não tenho dúvidas dos bons profissionais que o Desp. Chaves tem cá. Quanto à época, acho que a importância que atribuo a todos os jogos pode ter afetado a tranquilidade necessária da equipa para fazer bons jogos», admite o técnico.

A visita do Desp. Chaves ao terreno do Vizela acontece esta segunda-feira, num jogo que coloca frente a frente os dois últimos classificados do campeonato.