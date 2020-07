A Liga de Clubes chamou esta segunda-feira a direção do clube e a SAD do Desportivo das Aves para uma reunião, com vista a desbloquear a ameaça de não haver jogo frente ao Benfica. No fim, a representante da SAD, liderada por Estrela Costa, saiu em silêncio, mas o presidente António Freitas garantiu que quase de certeza que vai haver jogo.

«Saio mais satisfeito. Quase cem por cento de certeza que vai haver jogo com o Benfica», garantiu à saída da reunião.

«Penso que consegui, juntamente com a Liga e um bocadinho mais de abertura da SAD, criar condições para que o jogo se realize. Tive de assumir algumas responsabilidades financeiras, mas tudo vale a pena. Estou aqui para defender os donos do Aves, que são os sócios, e tenho conseguido criar condições para que o clube termine o campeonato com dignididade.»

António Freitas em nenhum momento garantiu que ficou certo que vai haver jogo, mas adiantou que foram desbloqueadas várias situações que estavam a impedir a realização do encontro.

«A questão dos seguros está resolvida. O clube assumiu essa dívida e há mais duas ou três situações de montantes mais pequenos, que estão resolvidas. Levo ali os nibs para fazer as transferências bancárias.»

O presidente do clube repetiu que «a SAD abriu um bocadinho» e que só assim é que foi possível atingir um compromisso importante. «Isto é jogo a jogo, como dizem os treinadores. Com o Benfica quase a cem por cento que vai haver jogo, com o Portimonense logo se vê», adiantou António Freitas.

«O que falta para que seja certo que há jogo com o Benfica? Nada. A SAD, perante os compromissos que assumi, vai autorizar que os treinadores treinem, não vai criar os entraves de ontem, consegui que eles fizessem os exames ontem, hoje vão voltar a fazê-los e sem isso é que não era possível. Os seguros são uma verba de facto grande, mas o clube não é só meu e espero que tenha ajudas para pagar. Há figuras importantes do clube e espero que me contactem.»