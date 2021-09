Portugal regista mais 713 casos de covid-19 e cinco mortes a lamentar, de acordo com o relatório deste sábado.



Do total dos cinco óbitos, dois registam-se na região Norte e outros tantos no Centro. Há ainda uma morte a lamentar em Lisboa.



Nas últimas 24 horas desceram o número de doentes internados em enfermaria: há agora 408, manos dois que na passada sexta-feira. Em sentido contrário, o número de pessoas internadas em cuidados intensivos subiu para 83 - mais sete que no dia anterior.



No que respeita às novas infeções, a maioria registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (266) e na região Norte (204). Por sua vez, há 85 novos casos na região Centro, 63 no Alentejo e 70 no Algarve. Há ainda 14 novas infeções na Madeira e 11 nos Açores.



Em sentido contrário, há 986 pessoas recuperadas da doença nas últimas 24 horas.

em atualização