O Mundial 86 ficou para a história como um dos melhores da história e, também, como o Mundial de Maradona. O astro levou a Argentina ao título mundial, naquele que foi provavelmente o único Campeonato do Mundo de um homem só.

Ora antes de entrar em competição, a seleção orientada por Carlos Bilardo preparou-se para o Mundial nas instalações do Club América, na zona da Cidade do México, e Maradona já concentrava nessa altura todas as atenções, claro.