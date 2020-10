O Sporting treinou neste domingo, para a preparar o jogo de quarta-feira com o Gil Vicente. Eduardo Quaresma e Bruno Tabata fizeram tratamento e trabalho de ginásio, enquanto os titulares do jogo com o Santa Clara fizeram trabalho de recuperação.

De acordo com os leões a exceção foi Antonio Adán, guarda-redes que treinou no relvado com o restante plantel.

Ruben Amorim orienta nova sessão nesta segunda-feira, às 10h00, na Academia.