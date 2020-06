O Colégio de Nossa Senhora do Rosário é a escola mais bem classificada no ranking nacional, divulgado nesta sexta-feira.

Este estabelecimento de ensino do Porto, que tem estado no topo dos rankings em anos anteriores, tem uma média de 15,61 valores nos exames nacionais, ficando à frente do Colégio Diogo de Sousa (14,96), em Braga, e do Colégio Moderno (14,90), em Lisboa, que ocupam o segundo e o terceiro lugar, respetivamente.

A escola pública com melhores resultados nos exames nacionais do secundário de 2019 fica no distrito de Aveiro e aparece em 32.º lugar de um ranking global elaborado pela Lusa, que analisou 514 estabelecimentos de ensino públicos e privados.

Os alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, realizaram 155 exames e a média das provas foi de 13,29 valores (numa escala de zero a 20). Na tabela das melhores escolas publicas, a Secundária Infanta D. Maria, em Coimbra, volta a ocupar o 2.º lugar, com uma média de 13,11 valores nos 675 exames (no ‘ranking’ das 514 escolas surge em 37.º lugar), enquanto o 3.º lugar é ocupado pela Secundária Alves Martins, em Viseu, onde se realizaram 1856 exames e a média foi de 13,04 valores, o que lhe valeu um 39.º lugar no ‘ranking’ geral.

No ranking geral que junta públicas e privadas, surgem agora 11 estabelecimentos públicos entre as 50 melhores, enquanto no ano passado eram apenas oito de uma tabela que é sempre dominada pelas privadas.

Das 17 disciplinas analisadas, apenas Filosofia registou média negativa (9,76 valores).

As piores escolas do país:

Matemática B, Desenho A, Espanhol e Geometria Descritiva A lideraram a lista pelo lado das melhores médias com a primeira disciplina a obter 14,63 valores e as restantes com médias na casa dos 13 valores.

Já as disciplinas que levaram mais alunos a exame aparecem a meio da tabela: a média das mais de 55 mil provas a Português foi de 11,84 valores (7.ª melhor nota), seguindo-se os mais de 33 mil exames de Matemática A com uma média de 11,52 valores (9.º lugar no ‘ranking’).

Física e Química A foi a terceira disciplina com mais exames realizados - mais de 26 mil - e a média das provas foi de 10,04 valores, sendo por isso a última disciplina com média positiva no ano passado.