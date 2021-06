O onze do ano da Liga tem agora um representante do Benfica. Haris Seferovic é um dos três avançados da equipa ideal da temporada, elaborada com os votos dos treinadores e capitães.

O internacional suíço junta-se assim ao portista Taremi, que foi anunciado poucas horas antes.

Ainda há uma vaga em aberto, a última, mas para já Seferovic é o único jogador que não pertence a Sporting ou FC Porto. O suíço foi o segundo melhor marcador da Liga, com 22 golos apontados, menos um do que o sportinguista Pedro Gonçalves, que já está neste onze do ano, como médio.

Resta agora saber quem ocupará a última vaga.