FC Porto e Sp. Braga discutem nesta quarta-feira o nome da primeira equipa que marcará presença na final da Taça de Portugal.

Devido ao empate a um golo no Minho, os azuis e brancos estarão em vantagem na eliminatória assim que o árbitro apitar para o início de uma partida de grandes emoções que será transmitida pela TVI a partir das 20h15.

Como sempre, o Maisfutebol estará no local e fará também um acompanhamento rigoroso de tudo o que se passar no Estádio do Dragão.

Para já, fique com as equipas prováveis na GALERIA ASSOCIADA ao artigo.