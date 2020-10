Andraz Sporar, jogador do Sporting, foi dispensado da seleção eslovena devido a lesão.

O avançado está a contas com uma tendinite no adutor da coxa direita, e foi agora substituído por Lovro Bizjak, do Ufa (Rússia).

Sporar não participou no particular de quarta-feira com São Marino (goleada da Eslovénia por 4-0), e no passado fim de semana também já tinha falhado a vitória do Sporting em Portimão.