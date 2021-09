Pedro Porro e Pablo Sarabia, jogadores do Sporting foram convocados para a seleção espanhola, para a final four da Liga das Nações, anunciou nesta quinta-feira o selecionador Luis Enrique.

Espanha vai defrontar Itália na meia-final da prova, no dia 6 de outubro. A outra meia final vai opor a Bélgica à França, e das quatro seleções vai sair o sucessor de Portugal como vencedor da prova.

As grandes novidades da lista são o médio de 17 anos Gavi Paez, do Barcelona, que fez apenas cinco jogos na equipa principal dos blaugrana, e o avançado Yéremi Pino, do Villarreal, que tem 18 anos.

Pela terceira vez consecutiva, a lista de convocados não inclui nenhum jogador do Real Madrid.

Veja a lista completa:

Guarda-redes: Unai Simón, Robert Sánchez, David De Gea;

Defesas: César Azpilicueta, Pedro Porro, Eric García, Aymeric Laporte, Iñigo Martínez, Pau Torres, Sergio Reguilón y Marcos Alonso;

Medios: Sergio Busquets, Rodri Hernández, Pedri González, Mikel Merino, Koke Resurrección y Gavi Páez;

Avançados: Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal, Pablo Fornals, Marcos Llorente y Yéremi Pino.

