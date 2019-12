Luís Figo falou abertamente da sua «relação especial» com Pep Guardiola quando os dois militaram juntos no Barcelona. Em entrevista à revista Icon, do jornal El País, o antigo internacional português desmonta o mito urbano que apontava para uma relação mais do que sentimental com o atual treinador do Manchester City.

«O Guardiola foi um grande amigo, uma pessoa que me ajudou muito. Foi meu companheiro de quarto. Mas nunca houve nada. Gosto de mulheres», esclareceu Figo, casado com a modelo sueca, Helena Svedin, a uma pergunta direta sobre o assunto.

A verdade é que a homossexualidade continua a ser um assunto tabu na liga espanhola, onde, ao contrário de outras ligas, nunca houve um jogador que a assumisse frontalmente. «As pessoas são muito cruéis. Jogas todos os domingos e passariam a atacar-te por isso e não pelo teu rendimento. Penso que será mais por uma questão de proteção do que de vergonha. Pelo menos, é esse a minha opinião», comentou.

Luís Figo viveu cinco anos em Barcelona e manifesta-se triste com o atual ambiente conturbado que se vive na cidade. «Olho para a Catalunha com tristeza. É uma terra maravilhosa e as pessoas estão mal informadas. Prometeram-lhes algo que nunca vai acontecer. Quando vejo imagens da cidade dividida…é triste. É muito melhor que haja cordialidade. Sou estrangeiro, prefiro não opinar. Eu tinha uma solução, mas não me compete a mim apresentá-la. É melhor não falar de politica», disse ainda.