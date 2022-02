Suplente utilizado nos últimos dois jogos, João Félix voltou à titularidade no Atlético Madrid neste sábado e foi importantíssimo na vitória dos colchoneros na deslocação ao terreno do Osasuna por 3-0.

No El Sadar, o avançado português inaugurou o marcador logo aos 3 minutos, numa sobra após canto batido da esquerda.

O segundo do Atlético chegou na melhor das alturas. Quando os comandados de Diego Simeone estavam em dificuldades para suster o ímpeto da equipa de Pamplona, Félix descobriu Luis Suárez com um passe de longa distância. Com os homens do Osasuna ainda a recomporem-se de um canto ofensivo e o guarda-redes Sergio Herrera fora da baliza, o avançado uruguaio rematou de muito longe para o segundo dos madrilenos.

O Osasuna teve quase sempre mais iniciativa de jogo - mais remates e mais posse de bola - mas foi vítima da tremenda eficácia do Atlético, que ainda chegou ao 3-0 por Correa ao minuto 88, pouco depois de Félix ter sido substituído.

Desde 28 de fevereiro que a equipa de Diego Simeone não ganhava fora de casa para o campeonato.

Com este resultado, o Atlético isola-se, ainda que à condição, no 4.º lugar da Liga espanhola com 42 pontos em 25 jogos. Logo atrás, com 39, vêm o Villarreal e o Barcelona, que tem menos dois jogos.

