O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, garantiu esta quinta-feira que a equipa estará pronta para o «potencial a atacar e a defender» do Paços de Ferreira, próximo adversário dos canarinhos na Liga.

Na antevisão ao encontro que abre a quarta jornada, na sexta-feira, o técnico lembrou a urgência por parte do Paços de Ferreira em pontuar pela primeira vez nesta edição do campeonato.

«Vamos jogar contra uma equipa que nesta liga ainda não pontuou, portanto acreditamos que o tente muito nesta próxima jornada», assinalou o técnico, em conferência de imprensa.

Veríssimo salientou o «potencial» dos pacenses, que perderam os dois jogos disputados no campeonato, mas que têm ainda uma partida em atraso, da terceira ronda, com o Benfica, adiada para 30 de agosto.

«Estamos a preparar o jogo tendo em conta o potencial da equipa do Paços em ambos os processos, a atacar e a defender», destacou o técnico estorilista, reconhecendo valor ao adversário que terá pela frente no Norte do país.

Estoril e Paços de Ferreira defrontam-se na próxima sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.