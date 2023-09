Não está a ser fácil o início de campeonato para o Estrela da Amadora.

À sétima jornada, prepara-se para defrontar o terceiro adversário dos que, normalmente, disputam os primeiros lugares: recebe o Sporting de Braga esta quinta-feira, depois de já ter defrontado Benfica e FC Porto.

A equipa orientada por Sérgio Vieira perdeu os desafios anteriores com os representantes portugueses na Champions (0-2 com o campeão Benfica, 0-1 com o FC Porto) apesar de lhes ter criado dificuldades.

Agora, para obter um desfecho diferente, o Estrela terá de encarar o jogo com foco e concentração máximos, de acordo com o técnico Sérgio Vieira.

«Espero que seja um jogo de foco máximo, a não permitir nada ao nosso adversário e completamente concentrados. Só assim conseguimos os três pontos", disse o treinador, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com a equipa minhota.

Sérgio Vieira diz que o estrela já percebeu que o mínimo erro tem um preço elevado, neste regresso do clube ao escalão principal.

«Este ano, a realidade competitiva é de I Liga, o mediatismo e a exposição são muito maiores e o rigor tático dos adversários é totalmente diferente. Temo-nos adaptado muito bem, mas temos tido pequenas falhas. A mínima falha, às vezes, paga-se caro e temos sentido isso na pele», afirmou.

O técnico estrelista diz que a preparação do jogo desta quinta-feira não foi diferente, apesar de se tratar do Sporting de Braga.

«Olhamos sempre para aspetos que não correram tão bem no outro jogo, melhorando e mantendo as coisas boas, independentemente de ser o Sporting de Braga ou outro adversário», garantiu Sérgio Vieira.

Apesar de tudo, o técnico reconhece que «o Sporting de Braga tem um plantel extremamente forte e rico» e diz que não espera «qualquer gestão por parte do Artur Jorge», apesar de o Braga voltar a jogar na Champions para a semana.

No último fim de semana, o Estrela permitiu a reação do Desportivo de Chaves nos instantes finais da partida, na qual chegaram a estar a vencer por 2-0. O jogo acabou com um empate, 2-2.

O central Mansur foi expulso na última partida e encontra-se castigado, juntando-se na lista de ausentes ao médio Vitó e ao avançado Gustavo Henriques, ambos lesionados.

O Estrela da Amadora é 15.º classificado, com cinco pontos; o Sporting de Braga é sexto, com dez.

O jogo está marcado para as 20h15 desta quinta-feira, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.