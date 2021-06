«Não podemos questionar tudo só porque empatámos um jogo», afirmou o médio Tolisso na zona mista virtual, após a igualdade a um golo frente à Hungria.

O médio do Bayern salienta que tal como a equipa não se deslumbrou com a vitória na estreia frente à Alemanha também não irá ficar demasiado desalentada com o empate de hoje frente aos húngaros: «Tivemos algumas oportunidades. Agora, temos de continuar a trabalhar para conseguir os três pontos e terminar em primeiro.»

Tolisso destacou o intenso calor que se sentiu durante o jogo, que provocou um desgaste físico da equipa, e mostrou-se agradado por ter voltado a jogar num estádio cheio: «É bom jogar perante tantos adeptos. De início fiquei surpreendido. Estavam a fazer um ruído incrível. É uma grande diferença. Para além disso, estava muito calor e o terreno estava muito seco. Foi difícil.»