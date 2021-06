Um dia depois do prazo-limite, a UEFA publicou as listas de jogadores inscritos para a participação no Euro2020, e pelo caminho revelou os números das camisolas da seleção portuguesa.

Cristiano Ronaldo vai ser o número 7, como seria de esperar, com Bernardo Silva a ficar com o 10 e Bruno Fernandes com o 11. João Félix será o 23.

Relativamente aos membros mais recentes, Pedro Gonçalves fica com a camisola 19, Nuno Mendes com a 25 e João Palhinha com a 26.

Eis a numeração da Seleção Nacional para o Euro2020:

1. Rui Patrício

2. Nelson Semedo

3. Pepe

4. Rúben Dias

5. Raphael Guerreiro

6. José Fonte

7. Cristiano Ronaldo

8. João Moutinho

9. André Silva

10. Bernardo Silva

11. Bruno Fernandes

12. Anthony Lopes

13. Danilo

14. William Carvalho

15. Rafa Silva

16. Renato Sanches

17. Gonçalo Guedes

18. Rúben Neves

19. Pedro Gonçalves

20. João Cancelo

21. Diogo Jota

22. Rui Silva

23. João Félix

24. Sérgio Oliveira

25. Nuno Mendes

26. João Palhinha