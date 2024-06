Depois do empate frente à Eslovénia (1-1), Kasper Hjulmand, selecionador da Dinamarca, acredita que a equipa perdeu o ânimo nos últimos 20 minutos.

«Penso que jogámos bem na primeira parte e, depois dos 70 minutos, perdemos um pouco de energia. Não tivemos intensidade suficiente e ficámos demasiado passivos. Tivemos algumas boas oportunidades, um ótimo contra-ataque de que não tirámos proveito», atirou.

«Tem de haver energia o tempo todo. Mas é isso que acontece nos jogos de futebol, às vezes as coisas mudam», rematou.

Por outro lado, Matjaz Kek, selecionador da Eslovénia, referiu que as duas partes do jogo foram distintas e que a equipa melhorou no segundo tempo.

«As duas partes foram muito diferentes, e penso que o resultado é justo. Mostrámos-lhes demasiado respeito na primeira parte, mas depois conseguimos libertar-nos disso no segundo tempo e o nosso jogo pareceu muito melhor», disse no final do jogo.

Posteriormente, elogiou o adversário, mas admitiu que a Eslovénia foi algo «ingénua».

«Jogámos contra uma equipa muito boa, mas acho que fomos ingénuos depois de sofrermos o golo», concluiu.